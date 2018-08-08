Экс-глава МИД Британии Джонсон отказался извиняться за шутку о мусульманках

Джонсон попал под критику после того как заявил, что мусульманки в бурках, закрывающих голову и лицо, "похожи на почтовые ящики", и сравнил их с грабителями банков.

Бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Британии Борис Джонсон отказался извиняться за шутку про женщин в исламской одежде, хотя этого требовал от него председатель Консервативной партии.

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Джонсон попал под волну критики после того как заявил, что мусульманки в бурках, закрывающих голову и лицо, "похожи на почтовые ящики", и сравнил их с грабителями банков, передает Би-би-си. Критики посчитали ремарки Джонсона оскорбительными и провокационными.

Однако источник, близкий к Джонсону, сказал, что бывший глава МИД просто выразил свои взгляды на сложный вопрос, и критиковать его за это "просто нелепо". "Мы должны говорить об этом. Если мы не будем защищать либеральные ценности, то мы просто пляшем под дудку реакционеров и экстремистов", - добавил он.

Остроты Джонсона в статье для газеты Daily Telegraph вызвали возмущение мусульманских групп, некоторых коллег Джонсона по партии и лейбористской оппозиции.

В своей статье Джонсон высказывался против законодательного запрета на одежду, закрывающую лицо, но также заявил, что бурки "выглядят по-дурацки".

Бывший советник премьер-министра Кэмерона и основатель НКО "Форум консервативных мусульман" Лорд Шейх предположил, что Джонсон использует мусульманский вопрос, чтобы удовлетворить свои амбиции и занять пост главы партии тори. "Это шутка, но очень, очень бесвкусная", - сказал он, добавив, что у бывшего главы британского МИД странное чувство юмора.

Председатель Консервативной партии Брэндон Льюис в "Твиттере" потребовал от Джонсона извиниться перед мусульманами.

Бывшая председательница партии и первая женщина-мусульманка в британском парламенте Саида Варси поддержала Льюиса и потребовала принять дисциплинарные меры против Джонсона, если тот не извинится. Шутку Джонсона она назвала оскорбительной и намеренно провокационной, но очень хитрой в политическом смысле.

В своей колонке для Daily Telegraph Джонсон, в июле покинувший пост министра иностранных дел написал: "Если вы скажете мне, что бурка - это инструмент подавления, я с вами соглашусь". "Я даже пошел бы дальше и сказал бы, что глупо, когда люди решают ходить по улице в костюме почтового ящика".

Однако, по его мнению, законодательный запрет на бурки в общественных местах, как в Дании, был бы излишним и сыгрыл бы на руку радикалам, говорящим о "столкновении цивилизаций" востока и запада.