Глава МИД Великобритании: нужно быть готовыми к ответу Кремля на удар по Сирии

В то же время министр подчеркнул, что Великобритания не стремится к эскалации конфликта.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна должна предпринять все возможные меры предосторожности, чтобы защитить себя от возможного ответа России на удар коалиции по объектам режима Асада в Сирии.

Как сообщает Independent, Джонсон указал, что Россия и ранее вмешивалась в демократические процессы других стран и осуществляла кибератаки на их инфраструктуру, поэтому в нынешней ситуации Лондону действительно следует быть крайне осторожным.

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«Но я хочу подчеркнуть, мы в Великобритании не ищем эскалации, однозначно нет», - подчеркнул министр.

Ранее СМИ сообщали, что Великобритания рассмотрит возможность осуществления кибератаки в ответ на действия РФ, если российские хакеры попытаются вмешаться в работу национальной британской инфраструктуры.

Британские спецслужбы, как отмечалось, готовятся также и к возможному обнародованию пророссийскими хакерами компромата на чиновников британского правительства.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые связаны с химическим оружием. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.