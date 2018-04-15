Глава МИД Великобритании: нужно быть готовыми к ответу Кремля на удар по Сирии

15:10, 15 апреля 2018
Мир
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Борис Джонсон призывает готовиться к российской &quot;мести&quot; за Асада / Фото УНИАН

Как сообщает Independent, Джонсон указал, что Россия и ранее вмешивалась в демократические процессы других стран и осуществляла кибератаки на их инфраструктуру, поэтому в нынешней ситуации Лондону действительно следует быть крайне осторожным.  

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«Но я хочу подчеркнуть, мы в Великобритании не ищем эскалации, однозначно нет», - подчеркнул министр.

Ранее СМИ сообщали, что Великобритания рассмотрит возможность осуществления кибератаки в ответ на действия РФ, если российские хакеры попытаются вмешаться в работу национальной британской инфраструктуры.

Британские спецслужбы, как отмечалось, готовятся также и к возможному обнародованию пророссийскими хакерами компромата на чиновников британского правительства.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые связаны с химическим оружием. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.

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Теги: #Россия#Сирия#Великобритания