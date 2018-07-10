"Мне жаль и я удивлена": Мэй прокомментировала увольнение Джонсона

Мэй поблагодарила Джонсона за его письмо, в котором он объяснил причины своего решения.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в письме бывшему главе МИД Борису Джонсону призналась, что была удивлена его решением покинуть пост.

Снимок послания опубликовал в твиттере корреспондент The Times Сэм Коутс.

Мэй поблагодарила Джонсона за его письмо, в котором он объяснил причины своего решения.

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«Мне жаль — и я немного удивлена — получить письмо после продуктивного обсуждения в [резиденции] Чекерс в пятницу и формирования комплексного и детального предложения [по Brexit]», — говорится в письме.

Британский премьер также поблагодарила Джонсона за его работу в кабинете министров, в Консервативной партии и на посту мэра Лондона.

Ранее Борис Джонсон опубликовал заявление в связи со своей отставкой с позиции министра иностранных дел Великобритании.