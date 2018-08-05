В Афганистане трое сотрудников миссии НАТО погибли от атаки смертника

13:22, 05 августа 2018
Мир
45 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеПропавший 30 лет назад в Афганистане волынянин вернется в Украину - нардеп

Об этом сообщается на сайте миссии. Отмечается, что еще один представитель миссии (американец) и два бойца ВС Афганистана в результате нападения получили ранения.

Инцидент произошел во время совместного патрулирования представителей миссии и афганских военных на востоке страны.

Напомним, 27 июля возле аэропорта Кабула прогремел взрыв: 16 человек погибли, еще 60 были ранены.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #НАТО#Афганистан