В Афганистане трое сотрудников миссии НАТО погибли от атаки смертника
13:22, 05 августа 2018Мир
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Еще один представитель миссии и два бойца афганских вооруженных сил в результате нападения получили ранения.
Иллюстрация REUTERS
В Афганистане в результате нападения террориста-смертника со взрывным устройством погибли трое сотрудников миссии НАТО.
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Об этом сообщается на сайте миссии. Отмечается, что еще один представитель миссии (американец) и два бойца ВС Афганистана в результате нападения получили ранения.
Инцидент произошел во время совместного патрулирования представителей миссии и афганских военных на востоке страны.
Напомним, 27 июля возле аэропорта Кабула прогремел взрыв: 16 человек погибли, еще 60 были ранены.
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