Возле аэропорта Кабула прогремел взрыв: 16 человек погибли и 60 ранены (фото)

Взрыв прогремел вскоре после того, как его покинул первый вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум, вернувшийся на родину после года изгнания.

Не менее 16 человек погибли, еще 60 получили ранения в результате атаки террориста-смертника недалеко от аэропорта Кабула вскоре после того, как его покинул первый вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум, вернувшийся на родину после года изгнания.

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Об этом со ссылкой на МВД республики сообщил телеканал TOLOnews.

Ранее сообщалось о 11 жертвах и 14 пострадавших. По данным телеканала, большинство пострадавших - сотрудники полиции.

Взрыв произошел в толпе сторонников Дустума, когда вице-президент на бронированном автомобиле покидал аэропорт. Сам политик, бежавший в 2017 году в Турцию, не пострадал.

Ни одна из действующих в Афганистане террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.