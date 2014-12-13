В Минске активист провел 10-минутный пикет против политики Путина

12 декабря в Минске возле выхода из станции метро Купаловская, активист общественной организации «Альтернатива» (зарегистрирована в Латвии) Алексей Шубаро провел одиночный пикет против политики Путина, сообщает пресс-служба организации.

В руках активист держал плакат: «Людзі! Трэба тэрмінова спыніць Пуціна! НЕ 3 СУСВЕТНАЙ ВАЙНЕ!» ("Люди, нужно срочно остановить Путина! Нет - третьей мировой войне!"), также активист был обозначен бело-красно-белым флагом.

Таким образом Алексей Шубаро решил высказаться против политики Кремля, в частности против провоцирования военного конфликта в Украине, а также решил выступить в защиту мира и спокойствия.

Спустя 10 минут к Шубаро подъехал микроавтобус: сотрудники ОМОНа задержали и увезли активиста в неизвестном направлении. В настоящее время связь с ним отсутствует.

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Позже стало известно, что Шубаро доставили в приемник-распределитель по переулку Окрестина. Там он будет находится до понедельника, когда над ним начнётся судебное разбирательство в суде Центрального района города Минска. Пресс-службе «Альтернативы» удалось выяснить, что на Алексея Шубаро был составлен административный протокол, однако точно не известно по какой части КоАП РБ.

Как ранее сообщал УНИАН, 6 декабря в Москве несколько десятков человек провели пикет против агрессии России в Украине, радикалы пытались сорвать акцию.