В Москве напали на антивоенный пикет

Как передает собственный корреспондент УНИАН, акция была согласована с мэрией Москвы и проводилась возле метро «Сокольники».

Несколько десятков человек держали антивоенные плакаты, флаги Украины и России.

Люди держали в руках плакаты с надписями: «Война убивает экономику», «Низкие пенсии? Зато Крым наш», «Кто затеял войну в Донецкой и Луганской областях? Ответ есть (на плакате изображен Путин), «Заберите своих детей с войны», «У Гитлера тоже был высокий рейтинг», «Нет войне с Украиной!».

Участники проукраинской акции скандировали: «Слава Украине! Героям слава!».

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В то же время радикально настроенные сторонники президента РФ Владимира Путина пытались сорвать акцию и вырвать из рук участников акции украинский флаг. Один из радикалов нападал на пожилых людей и несколько раз ударил человека, который держал украинский флаг.

На месте проведения акции сначала не было полиции, и никто не препятствовал беззаконию, несмотря на то, что акция согласована с властями. Позже к месту проведения акции против агрессии России в Украине прибыла полиция, одного из тех, кто нападал на активистов, отвели в полицейский автомобиль.

Напротив проведения акции был установлен шатер, где якобы собирают гуманитарную помощь для Донбасса. На баннере возле этой палатки написано «Донбасс - это Новороссия! Поможем Донбассу!».