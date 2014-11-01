В Москве провели пикет против политики Путина и войны с Украиной (фото, видео)

В Москве у станции метро "Новослободская" прошел согласованный пикет против российской агрессии в отношении Украины. В акции, организованной движением "Солидарность", приняли участие около двадцати человек, передает Радио Свобода.

”Пикет длился полтора часа. Некоторые прохожие пытались вырвать плакаты из рук участников акции, провоцировали на драку”, - написала в Фейсбуке активистка ”Солидарности” Елена Глушко.

"На пикете Солидарности, как всегда, прикольно. У нас вырывают плакаты, пытаются драться, объясняют "это моя улица, не стойте здесь", а также сообщают, что в природе не существует ни американцев, ни украинцев", - добавила Глушко.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Москве прошел ”Марш мира” против войны на Донбассе. Демонстранты прошли от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. По данным организаторов, в акции приняли участие от 50-ти до 100 тысяч человек. Московская полиция насчитала лишь 5 тысяч участников.