В России разбился вертолет Ми-8 с 18 людьми на борту, все погибли (видео)

Перед падением Ми-8 задел другой вертолет.

В Красноярском крае Росии упал вертолет Ми-8. На борту было 18 человек, предварительно все они погибли.

Как сообщается в Telegram-канале Mash, разбившийся Ми-8 перевозил рабочих вахтовиков.

Отмечается, что перед падением Ми-8 задел другой вертолёт.

"Машины вылетали друг за другом: первый вертолёт взлетел в 9:29, второй — в 9:43. Примерно через 10 минут Ми-8 лопастями задел груз первого вертолёта. На борту другой машины никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В штабе по ликвидации последствий ЧС сообщили, что на месте крушения вертолета обнаружили два бортовых самописца, передает ТАСС.

"Найдены оба черных ящика. Они будут переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета", - сказал источник.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").

Как сообщал УНИАН, 11 июля в Польше вблизи населенных домов упал вертолет, погибло два человека.