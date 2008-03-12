На праймериз в штате Миссисипи победил Обама

На предварительных выборах Демократической партии США в штате Миссисипи победил Барак Обама, передает CNN.

Это важная победа для темнокожего кандидата после двух поражений сенатору от Нью-Йорка Хиллари Клинтон. Следующим крупным испытанием для демократических кандидатов станут праймериз в штате Пенсильвания 22 апреля.

9 марта Б.Обама одержал победу на внутрипартийных первичных выборах (кокусах) в штате Вайоминг, 5 марта сенатор от Иллинойса одержал победу на внутрипартийных первичных выборах в штате Вермонт.

Между тем для выдвижения единым кандидатом претенденту от Демократической партии необходимо заручиться поддержкой 2 тыс. 25 партийных делегатов, поэтому основная борьба кандидатам от демократов только предстоит.

Что же касается республиканцев, то у них межпартийная борьба завершилась победой Джона Маккейна. 4 марта после победы на праймериз в штатах Огайо, Род-Айленд, Техас и Вермонт он обеспечил себе необходимое количество голосов, которое позволит ему выдвигаться единым кандидатом на пост президента США от своей партии.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут в ноябре.

РБК