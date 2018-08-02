В Конго украинские миротворцы уничтожили лагерь боевиков после обстрела базы ООН (видео)

04:48, 02 августа 2018
Мир
227 0
В ответ на атаку боевиков был уничтожен их лагерь / Фото facebook.com/fityovolodia

В Конго боевики группировки ADF атаковали военную базу миссии ООН, где располагаются украинские миротворцы. Об этом 1 августа в Facebook сообщил с места событий украинский военнослужащий Владимир Фитьо.

По его словам, обстрелу подверглись здания в аэропорту Мавиви в 9 км от города Бени. Одна из пуль попала в жилое помещение украинского подразделения. Никто из 154 украинских миротворцев не пострадал. Ранения получили трое миротворцев из Малави и Танзании.

После этого руководство контингента ООН решило провести ответную операцию. 31 июля украинская пара Ми-24 уничтожила лагерь боевиков, находившийся в гористой местности. При этом украинские Ми-8 и южно-африканские вертолеты Oryx десантировали спецназ из ЮАР и Танзании. В зачистке района участвовали и правительственные войска Конго. Сейчас в районе операции работают военные патрули ООН.

Как сообщал УНИАН, в марте в Украину из Конго вернулись 75 украинских миротворцев ООН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Конго#Миротворцы ООН#украинские миротворцы в ООН