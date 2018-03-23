В Украину из Конго вернулись 75 украинских миротворцев ООН

В течение года экипажи украинских Ми-8 и Ми-24 принимали участие в нескольких операциях миссии ООН.

Киев. 23 марта. УНИАН. В Украину из Конго вернулись 75 украинских миротворцев из 18-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщается на странице "Сухопутные войска ВСУ" в Facebook.

"Во Львов прибыл первый самолет с 75 украинскими миротворцами из 18 отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил, которые в течение года выполняли миротворческую миссию в Демократической Республике Конго. За это время военные совершили около 3000 боевых вылетов и транспортировали более 13 тысяч пассажиров и свыше 520 тонн различных грузов. Экипажи украинских Ми-8 и Ми-24 принимали участие в нескольких операциях миссии ООН, в частности осуществляли воздушное сопровождение наземных войск, медицинскую эвакуацию пострадавших и воздушную разведку опасных районов", - говорится в сообщении.