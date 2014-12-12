Швеция усилит армию на фоне "российской угрозы"

По словам Халквиста, данные меры будут "способствовать увеличению боевого потенциала" шведской армии. Поводами для переобучения военнослужащих министр назвал "перевооружение России", "аннексию Крыма", а также конфликт на Востоке Украины, по информации The Local сообщает Росбалт.

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В соответствии с планами министерства обороны страны около 7,5 тысяч человек, служивших в шведской армии с 2004 года, могут быть призваны на курсы переподготовки, которые продлятся месяц.

В октябре вооруженные силы Швеции вели поиски подающего сигналы бедствия подводного объекта, находящегося в территориальных водах государства. Отмечалось, что позывные подавались на русском языке. В результате масштабной операции "иностранную подводную лодку" так и не обнаружили.