BBC: В России планируют увеличить военный бюджет
16:25, 16 октября 2014Мир
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В проекте бюджета России на 2015 год расходы на оборону планируется увеличить примерно до 80 млрд долларов, что составляет 4,2% от ВВП страны.
REUTERS
Об этом сообщил глава комитета Думы по обороне Владимир Комоедов, передает BBC Украина.
Это превышает оборонные расходы в 2014 году примерно на 20 млрд долларов.
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Основную часть расходов минобороны, отметил Комоедов, направят на решение ключевых проблем армии и флота, в том числе на дальнейшее перевооружение на новые образцы вооружения и социальную защиту военнослужащих.
Ранее в этом месяце министр финансов России Антон Силуанов заявил о необходимости сократить расходы на вооружение.
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