Власти Эквадора больше не хотят укрывать Ассанжа в своем лондонском посольстве

Ассанж живет в посольстве с 2012 года, вскоре его могут выселить. Три месяца назад сотрудники посольства лишили Ассанжа доступа в интернет.

Эквадор обратился к британскому правительству с запросом о положении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, который живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом заявил сегодня, 27 июля, президент Эквадора Ленин Морено.

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Как передает Радио Свобода, спекуляции о будущем Ассанжа усились после того, как газета Sunday Times сообщила, что старшие должностные лица из Эквадора и Британии обсуждали, как удалить его из посольства после отзыва предоставления ему убежища, а близкий ему источник сообщил Reuters, что ситуация приближается к развязке.

Гражданин Австралии Джулиан Ассанж в конечном итоге должен покинуть посольство, где он живет с 2012 года, сказал Морено на мероприятии в Мадриде.

Сторонники Ассанжа уверены, что после его выдачи из посольства Эквадора он может быть арестован по запросу США. Три месяца назад сотрудники посольства лишили Ассанжа доступа в интернет.

Как сообщал УНИАН, премьер Британии Мэй потратила на слежку за Ассанжем $17,6 миллиона.