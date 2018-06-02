Эта сумма больше чем затраты на расследование спецпрокурором Робертом Мюллером "российского дела" в США.

Расходы на слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем превышают затраты на расследование спецпрокурором Робертом Мюллером «российского дела». С таким утверждением выступила WikiLeaks.

Читайте такжеОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж получил гражданство Эквадора

«Тереза Мэй в качестве главы МВД, а затем на посту премьер-министра потратила больше денег на операции, направленные против Джулиана Ассанжа, чем США израсходовали в сумме на расследование Мюллера, которое, как стало известно, стоило $17 млн»,- говорится в сообщении в Twitter. По данным WikiLeaks, расходы Великобритании только на наблюдение полицией за основателем организации достигли £13,2 млн ($17,6 млн), передает kommersant.ru.

Ассанж укрывается на территории посольства Эквадора, поскольку вне его стен основателю WikiLeaks грозит арест из-за неявки в суд по делу об изнасиловании. Само дело было закрыто в мае 2017 года.