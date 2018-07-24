Европа не позволит Трампу себя запугать - глава МИД Германии

"Никто не может быть заинтересован в карательных тарифах, потому что в результате пострадают все", - добавил министр.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Европа не позволит себя запугать импортными пошлинами.

Об этом он написал в Twitter, передает "Европейская правда".

"Никто не может быть заинтересован в карательных тарифах, потому что в результате пострадают все. Европа не позволит президенту Трампу себя запугать. Как только мы это сделаем, нам придется пережить повторения подобного отношения и в будущем" - написал Маас

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Ранее сообщалось, что 9 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. ЕС, Россия, КНР и Канада объявили об ответных мерах. Дональд Трамп позже заявил, что 20-процентной пошлиной могут быть обложены автомобили из Евросоюза.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард считает, что пошлины и тарифы, которые вводят Соединенные Штаты по инициативе президента Дональда Трампа, могут сказаться на развитии мировой экономики.