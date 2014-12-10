ООН призывает наказать агентов ЦРУ за применение пыток

Все участники этого "криминального заговора" должны быть привлечены к ответственности, считает спецдокладчик ООН по вопросу защиты прав человека в условиях борьбы с терроризмом Бен Эммерсон.

Он напомнил, что, согласно нормам международного права, на чиновников, применявших пытки, не распространяется принцип "иммунитета", сообщает Центр новостей ООН, сообщает Росбалт.

Читайте такжеВ США обнародовали доклад о допросах ЦРУ: лишение сна, избиение и болезненные позы

Спецдокладчик призвал наказать не только тех, кто отдавал соответствующие приказы, но и непосредственных исполнителей – то есть агентов ЦРУ.

Напомним, во вторник в США был опубликован доклад, посвященный применению Центральным разведывательным управлением "чрезвычайных методов следствия" по отношению к лицам, подозреваемым в терроризме после событий 11 сентября.