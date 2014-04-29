ЦРУ перехватило указания кремлевских чиновников сепаратистам на востоке Украины - Керри

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри на закрытом заседании трехсторонней комиссии в Вашингтоне, пишет Еспресо.TV со ссылкой на американское издание The Daily Beast.

"Американская разведка сейчас работает над записанными на пленку разговорами разведчиков, которым отдают приказы из Москвы, и все могут указать разницу в акцентах, идиомах, в языке. Мы точно знаем, кто отдает эти приказы, мы знаем, где они и откуда", - сказал Керри.

Читайте такжеТеррористы в Донецке требуют не называть их "сепаратистами" и показывать по телевизору

При этом он не назвал конкретных российских чиновников, которые фигурируют в записях, но утверждает, что перехваченная информация свидетельствует о том, что россияне умышленно разжигают противостояние на востоке Украины и врут об этом официальным лицам из США и общественности.

"Это не случайно, что есть некоторые люди, которых идентифицировали и в Крыму, и в Грузии, и которые сейчас находятся в восточной Украине. Это оскорбление для любой разведки, не говоря уже о наших представлениях того, как мы должны себя вести в ХХІ веке. Это бандитизм, это мошенническое державничество", - отметил Керри.

Как сообщал УНИАН, после аннексии украинского Крыма Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в Украине. В апреле пророссийские вооруженные боевики захватили админздания в ряде городов Донецкой области – в частности, в Славянске и Краматорске. Они похищают, пытают и убивают людей, берут заложников.