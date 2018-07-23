Трамп посетит саммит «Большой двадцатки»

Очередной саммит G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря 2018 года.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американский президент Дональд Трамп посетит саммит «Большой двадцатки». Очередной саммит G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря 2018 года. «Он едет (на саммит). Я буду рад вернуться сюда вместе с ним … Знаю, что он очень ждет продуктивных дискуссий с лидерами, — заявил Мнучин на встрече с министрами финансов стран «двадцатки».

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