Европарламент за мошенничество заморозил дотации партии «подруги Путина» Марин Ле Пен

Расследование Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) в 2016 году показало, что Ле Пен "неоправданно заплатила" 298497 евро за парламентскую помощь в период с декабря 2010 года по февраль 2016 года.

Европарламент заморозил дотации партии Марин Ле Пен "Национальное объединение".

Читайте такжеВо Франции приняли закон против фейков и пропаганды, который не нравится россиянам

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Journal du dimanche.

Напомним, расследование Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) в 2016 году показало, что Ле Пен "неоправданно заплатила" 298497 евро за парламентскую помощь в период с декабря 2010 года по февраль 2016 года.

В частности, помощники евродепутатов, плата которых финансировалась из бюджета ЕС, на самом деле работали в партийном штабе, выполняя совсем другую работу. В таком "совместительстве" признался 23 из 54 помощников.

Это не единственная проблема Марин Ле Пен - 8 июля суд Парижа решил заморозить выплату €2 млн из фонда государственных дотаций, "Национальное объединение" должна была получить в соответствии с французского закона о финансировании политических организаций.

Марин Ле Пен раскритиковала это решение, назвав это "попыткой убить главную оппозиционную партию Франции" и "беспрецедентным пренебрежением демократии". По ее словам, из-за заморозки дотаций "Национальное объединение" может перестать существовать уже в конце августа.