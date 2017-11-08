Парламент Франции лишил Марин Ле Пен неприкосновенности

Национальное собрание Франции согласилось на лишение лидера праворадикалов Марин Ле Пен депутатского иммунитета.

Теперь главу партии "Национальный фронт" могут допросить, в том числе и принудительно, передает ТСН.

Причиной лишения иммунитета стало расследование относительно публикацией Ле Пен в Twitter сцен насилия, которое совершают члены террористической группировки "Исламское государство".

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В парламентском комитете отметили, что запрос судьи о необходимости лишения Ле Пен иммунитета является "серьезным и справедливым".

Напомним, ранее, 2 марта, депутаты парламента Европейского Союза аннулировали неприкосновенность тогда еще кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен за публикации в Twitter фотографий насильственных сцен со стороны боевиков «Исламского государства».

В своих публикациях в декабре 2015 года Ле Пен размещала сцены казней, которые боевики осуществляли, в частности убийство американского журналиста Джеймса Фоли. Согласно французскому законодательству, публикация фотографий или видео со сценами насилия может караться заключением до двух лет и штрафом в 75 тысяч евро.

Как уже сообщалось, расследование в отношении Ле Пен начали летом этого года. Политика по этому делу подозревают в злоупотреблении доверием. Обвинения связаны с оплатой ее помощников за счет Европарламента.