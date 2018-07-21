Режиссера "Стражей Галактики 3" уволили из-за старых шуток о педофилии и изнасиловании

Причиной увольнения стали оскорбительные твиты, написанные Джеймсом Ганном в 2008-2011 годах.

Компания Walt Disney уволила режиссера и сценариста первых двух частей фильма "Стражи Галактики" Джеймса Ганна.

Об этом сообщил председатель совета директоров Disney Алан Хорн, передает Медуза со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Читайте такжеВ фильмах Marvel появятся супергерои нетрадиционной ориентации

Кто займет пост режиссера "Стражей Галактики 3" пока неизвестно.

Причиной увольнения стали оскорбительные твиты, написанные Ганном в 2008-2011 годах. В них он шутил о СПИДе, Холокосте, изнасилованиях и избиении детей.

"Лучшее в изнасиловании - это когда тебя перестают насиловать и ты такой: "Вау, как же это здорово, когда тебя не насилуют!"", - писал режиссер.

Внимание к этим постам привлек ультраправый писатель Майк Сернович, один из популяризаторов так называемого "Пиццагейта". Он отыскал старые твиты Ганна и на их основе обвинил его в педофилии. После этого Сернович начал активно выступать против режиссера и даже попытался привлечь внимание Disney, чтобы добиться его увольнения. Ганн ответил чередой публичных заявлений в своем твиттере, в которых принес извинения за неприемлемые высказывания. Твиты с грубыми шутками он все-таки стер, а позже удалил и сам аккаунт (но быстро его восстановил).

James Gunn deleted over 10,000 tweets and even took down his personal blog after pedophile content was found on it.



The media is covering this up and trying to make it blow over. Don’t let them. pic.twitter.com/5UQT2YqOss — Mike Cernovich 🇺🇸 (@Cernovich) July 20, 2018

В ответ на критику Ганн заявил, что изменился с тех пор, когда были написаны провокационные твиты. "Многие люди, которые следили за моей карьерой, знают, с чего я начинал. Я считал себя провокатором, снимал фильмы и шутил так, чтобы это нарушало табу и вызывало возмущение. Как я неоднократно говорил, я вырос как личность, поэтому мои работы и юмор тоже эволюционировали", - написал режиссер.

В 2012-м ЛГБТ-организация GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) потребовала от режиссера прокомментировать его вызывающие высказывания про геев и лесбиянок. Тогда Ганн извинился и подчеркнул, что его посты задумывались как сатира, а не оскорбления. В том же году издание The Mary Sue обратило внимание на написанную Ганном в 2011 году статью под заголовком "50 супергероев, с которыми вы сильнее всего хотите переспать".