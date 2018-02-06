Закон о запрете "бандеровской идеологии" может спровоцировать антиукраинские заявления в Польше - Вятрович

Глава Украинского института национальной памяти также отметил, что принятие такого закона является признаком наступления на свободу слова.

Принятие в Польше закона об институте национальной памяти, предусматривающего уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов против поляков", может спровоцировать антиукраинские заявления и хулиганские действия

Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает "Эспрессо.TV".

"Мы стали свидетелями определенных общественных инициатив, протеста против принятия этого закона, но они не являются такими мощными, чтобы влиять на повестку дня в Польше. К сожалению, большинство польского общества, похоже, одобряет такого рода закон. Для части польского общества такого рода законы могут быть в определенной легитимизации антиукраинских заявлений или хулиганских действий", - сказал Вятрович.

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Глава Украинского института национальной памяти также отметил, что принятие такого закона является признаком наступления на свободу слова.

"Мы являемся свидетелями того, как в Польше постепенно утверждается политический диктат над историей, уже есть все основания говорить о постепенном сокращении свободы слова в Польше", - сказал Вятрович.

Как сообщал УНИАН, президент Польши Анджей Дуда заявил о решении подписать закон об Институте национальной памяти.

26 января польские Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом вводится уголовная ответственность за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.