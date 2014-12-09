Человеком года по версии журнала Time стал индийский премьер

Его соперниками были протестующие против произвола полиции в отношении чернокожих в американском Фергюсоне, лидер гонконгских протестов Джошуа Вонг, нобелевская лауреатка Малала Юсафзай, а также доктора и медсестры, лечащие зараженных лихорадкой Эбола. Об этом сообщает Новое Время.

Нарендра Моди занял пост премьер-министра Индии 26 мая 2014 года, пообещав возродить экономику страны. Является активным пользователем соцсетей, где общается со своими сторонниками. По версии популярного журнала India Today, в 2006 и 2011 годах Моди был признан лучшим главным министром Индии.

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Официальное оглашение победителя номинации Человек года по версии журнала Time, которого выбирает главный редактор издания, состоится утром 10 декабря в эфире телеканала NBC.

Уже известно, что шорт-лист номинатов состоит из восьми человек, среди которых президент РФ Владимир Путин, глава корпорации Apple Тим Кук, основатель и генеральный директор китайской интернет-компании по продажам Alibaba Group Джек Мао, американская кантри-поп-исполнительница и актриса Тейлор Свифт, курдский политик Масуд Барзани и комиссар Национальной футбольной лиги США Роджер Гудилл. Также в шорт-лист вошли участники демонстраций протеста в Фергюсоне и врачи, борющиеся с вирусом Эбола.