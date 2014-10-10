Оглашены лауреаты Нобелевской премии мира

Имена лауреатов премии назвал председатель Норвежского нобелевского комитета Турбьерн Ягланд.

Читайте такжеНобелевскую премию по литературе получил Патрик Модиано

Отметим, что 17-летняя пакистанка Малала Юсуфзай является активным борцом за право девушек на образование. За это в 2012 году несогласные с ее позицией талибы тяжело ранили девушку, выстрелив ей в голову.

60- летний Кайлаш Сатьярти - индийский активист за права детей.

Сумма Нобелевской премии мира составила для пакистанской правозащитницы и индийского активиста 8 млн шведских крон ($1 млн).

Как сообщал УНИАН, перед оглашением лауреатов в Осло, фаворитами считались Малала Юсуфзай, Эдвард Сноуден и папа римский Франциск.

Нобелевская премия мира ежегодно присуждается в Осло физическим лицам и организациям, внесшим выдающийся вклад в области укрепления мира. Вручается с 1901 года.