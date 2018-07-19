В Госдепартаменте США не сомневаются в ответственности России за катастрофу рейса MH17

Представитель Госдепартамента заверила, что позиция США о виновности России не изменилась.

В Соединенных Штатах Америки не сомневаются в том, что Россия ответственна за сбивание самолета рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявила представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт, сообщается на сайте Госдепартамента.

На вопрос, сохраняет ли правительство США позицию относительно поддержки следственной группы, возглавляемой Нидерландами, которая считает Россию ответственной за сбивание самолета MH17, Науэрт ответила: «Правительство Соединенных Штатов давно говорило, что Россия, несомненно, ответственна за сбивание MH17»

В этой связи она напомнила, что США в мае сделали два заявления относительно катастрофы MH17. В первом заявлении, обнародованном 24 мая, было сказано: «Соединенные Штаты полностью доверяют выводам Совместной следственной группы, которые были представлены 24 мая государственным прокурором Нидерландов: зенитно-ракетная установка, использованная для сбивания самолета малайзийских авиалиний рейса MH17, принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Российской Федерации, базирующейся в Курске».

Также в заявлении говорится, что «рейс MH17 был сбит зенитной ракетой «Бук» российского производства класса «земля-воздух» с территории на востоке Украины, которая контролируется Россией, и управляемыми Россией силами».

В другом заявлении от 25 мая говорилось: «Мы решительно поддерживаем решение Нидерландов и Австралии привлечь Россию к ответственности за ее роль в сбивании в июле 2014 года малайзийского самолета рейса MH17 над восточной Украиной и за ужасную смерть 298 гражданских лиц. Пришло время для России признать ее роль в сбивании MH17 и прекратить ее бессердечную дезинформационную кампанию».

«Мы придерживаемся этих заявлений», - отметила Науэрт.

Также она напомнила, что Соединенные Штаты присоединились к совместному заявлению министров иностранных дел стран «Большой семерки», которые осудили сбивание самолета

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Представитель Госдепартамента заверила, что позиция США относительно виновности России не изменилась.

Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, представила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к заключению, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбивание рейса MH17.

Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.

МИД по поручению президента Петра Порошенко начал консультации с Нидерландами и Австралией для присоединения к преследованию России за сбивание самолета рейса MH17.