"Чувствую к вам нечто худшее, чем гнев" - потерявший троих детей в крушении МН17 австралиец раскритиковал встречу Трампа и Путина

"То, что человек, чью задницу вы только что целовали, продолжает врать" о катастрофе самолета является неоспоримым фактом, отметил австралиец.

Австралиец Энтони Маслин, который потерял троих детей в катастрофе Боинга рейса МН17 на Донбассе, написал эмоциональное письмо-обращение к президенту США Дональду Трампу после его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

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"Вы много говорили о "фейковых новостях", но давайте поговорим о том, что не является фейком... Давайте назовем это неоспоримыми фактами", - начал свой пост Маслин, передает "Новое время". Среди неоспоримых фактов австралиец назвал невинную гибель 298 человек, которые были пассажирами сбитого в небе над Донбассом самолета, а также то, что его сбили российской ракетой.

"То, что погибли наши трое прекрасных детей и их дедушка, и это уничтожило нашу жизнь и много других жизней, является неоспоримым фактом. То, что человек, чью задницу вы только что целовали, продолжает врать об этом, является неоспоримым фактом", - продолжил Маслин.

Австралиец подчеркнул, что чувствует к президентам США и РФ что-то худшее, чем гнев. "Я чувствую к вам двоим что-то намного худшее, чем гнев. Это жалость. У вас нет сострадания к ближнему, и вы явно не знаете, что такое любовь. У вас нет ничего", - резюмировал Маслин.

Энтони Маслин и его супруга Марит Норрис потеряли троих детей - Мо, Эви и Отис – при крушении Боинга четыре года назад. Через два года после катастрофы у них родилась дочь.

Катастрофа рейса МН17 произошла 17 июля 2014 года, когда самолет авиакомпании Боинг-777 Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

24 мая 2018 года Международная следственная группа в Нидерландах заявила, что малазийский Боинг рейса MH17 под Донецком был сбит ракетой российского ЗРК Бук. Следователям удалось выяснить, что Бук принадлежал 53-ей зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.