Могерини надеется, что Трамп и Путин договорятся по вопросу контроля над вооружениями

По её словам, такая договоренность соответствует глобальным ожиданиям в мире.

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини надеется, что президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и Российской Федерации Владимир Путин договорятся по вопросу контроля над вооружениями.

Об этом она сказала на пресс-конференции в рамках встречи Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза, которая транслировалась на сайте Совета ЕС.

«Я надеюсь, что они смогут достичь согласия хотя бы по одному важному вопросу, который может быть чрезвычайно полезным для остального мира, который касается их собственных соглашений о контроле над вооружениями», - заявила Могерини.

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Она подчеркнула, что это, по её мнению, соответствует глобальным ожиданиям.

«Я надеюсь, что это будет конкретный и положительный результат встречи, который будет приветствоваться. Что касается всего остального - мы увидим», - отметила Могерини.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июля, Путин и Трамп прибыли в президентский дворец в Хельсинки (Финляндия) для ведения переговоров. Трамп в начале встречи назвал хорошим делом поладить с Россией. Американский президент подчеркнул, США и РФ - два больших ядерных государства, и это не хорошо для мира. В свою очередь, президент РФ заявил о необходимости подробно обсудить двусторонние отношения.

Перед встречей Трамп заявлял, что намерен обсудить с Путиным нераспространение ядерного оружия, поднять вопросы Украине и Сирии, а также вмешательства РФ в выборы в США.