Отравление в Эймсбери: брат пострадавшего рассказал, что "Новичок" был во флаконе от духов

Информация о флаконе может помочь следствию определить, откуда в Солсбери появился "Новичок" и кто именно его применил.

Нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены два человека неподалеку от английского города Солсбери, содержалось во флаконе от духов.

Об этом рассказал в интервью BBC брат одного из пострадавших Мэтью Роули.

По словам Мэтью, его брат Чарли, который все еще находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил ему, что подобрал флакон, после чего он и его подруга оказались в больнице.

Мэтью Роли сказал, что весьма обеспокоен состоянием здоровья своего брата, с которым он поговорил по телефону.

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По его словам, тот был совсем не похож на того Чарли, которого он знал, хотя он уже окреп достаточно, чтобы принимать обычную пищу.

Корреспондент BBC Данни Шоу говорит, что информация о флаконе может помочь следствию определить, откуда в Солсбери появился "Новичок" и кто именно его применил.

"Откуда взялся флакон, где он был куплен, редкий ли это флакон, был ли он куплен в определенном магазине в какое-то конкретное время, - следствие интересуют ответы на все эти вопросы", - сообщает корреспондент издания.

Если ответы будут получены, то это может помочь следствию установить, кто именно несет ответственность и за нападение на Скрипалей и за отравление в Эймсбери.

Лондонская полиция, ведущая расследование этого инцидента, не стала комментировать слова Мэтью Роули.

Напомним, ранее полиция лишь сообщала, что "Новичок" был обнаружен в "небольшом флаконе" в квартире Чарльза Роули.

Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" 30 июня.

Дон Стерджесс скончалась 8 июля, после чего было открыто уголовное дело по статье "убийство".

Следователи полагают, что это отравление связано с попыткой убийства 4-го марта Сергея и Юлии Скрипалей посредством "Новичка".

В пятницу полиция еще раз призвала местных жителей ни в коем случае не подбирать с земли незнакомых предметов, даже если они выглядят как косметика.