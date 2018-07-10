Отравленный "Новичком" британец пришел в сознание
21:17, 10 июля 2018Мир
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Вместе с тем отмечается, что 45-летний Роули по-прежнему находится в критическом состоянии.
Иллюстрация / REUTERS
Британец Чарли Роули, попавший в больницу в конце июня после отравления "Новичком", пришел в сознание.
Об этом сообщили в больнице Солсбери, передает BBC.
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"Мужчина, который попал под действие нервно-паралитического вещества "Новичок" пришел в сознание после "небольшого, но значительного улучшения", - заявили в больнице.
Вместе с тем отмечается, что 45-летний Роули по-прежнему находится в критическом состоянии.
Ранее УНИАН сообщал, что гражданка Британии, которая была отравлена в Эймсбери нервно-паралитическим веществом, скончалась в больнице.
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