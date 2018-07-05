Пострадавшие возле Солсбери британцы отравились "Новичком" - Скотланд-Ярд

Мужчина и женщина были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок".

Два человека, которые были госпитализированы в городе Эймсбери, что недалкео от Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Об этом заявил глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу, сообщается на сайте ведомства.

"Сегодня вечером мы получили результаты исследований из Портон-Дауна, которые показывают, что двое человек подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", - говорится в сообщении.

В полиции также рассказали, что первой была госпитализирована 44-летняя женщина. Женщина была без сознания, службу скорой помощи ей вызвали по одному из адресов в Эймсбери 30 июня около 10:15. Позднее в тот же день, около 15:30, по этому же адресу снова вызвали скорую - для 45-летнего мужчины. Он также был госпитализирован.

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Изначально выдвигалась версия, согласно которой оба получили отравления после употребления наркотиков из потенциально зараженной партии. Однако 2 июля из-за симптомов, которые проявлялись у потерпевших, образцы анализов были направлены в военную лабораторию Портон Дауна.

​"После детального анализа этих образцов мы можем подтвердить, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", которое было идентифицирован как то же вещество, которым отравили Юлию и Сергея Скрипалей", - сказано в заявлении.

По словам Нила Басу, в приоритете полиции - установить, как пострадавшие подверглись воздействию яда, поскольку нет свидетельств о том, что они посещали места, которые могли оказаться под воздействием "Новичка" после отравления Скрипалей в Солсбери.

Как сообщал УНИАН, полиция графства Уилтшир в среду, 4 июля, сообщила о новых случаях отравления под Солсбери.

По информации полиции, 30 июня в городке Эймсбери в одном из домов были обнаружены в бессознательном состоянии мужчина и женщина. Полиция предполагает их возможный контакт с "неизвестным веществом".