ЕС призывает Турцию не подрывать санкции против России
Европейский Союз призывает Турцию не подрывать западные санкции против России и настаивает на более тесном сотрудничестве Анкары в борьбе против «Исламского государства».
Турция не присоединилась к санкциям Запада против России, введеным из-за Украины. Официальные лица ЕС будут убеждать Анкару присоединиться к режиму санкций, или по крайней мере – не злоупотреблять ситуацией для своей выгоды, экспортируя продукты в Россию, передает "Голос Америки".
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Фредерика Могерини возглавит делегацию европейских политиков в Турцию в понедельник и вторник.
Турция ведет переговоры о вступлении в ЕС с 2005 года, однако политические препятствия – в частности, по поводу разделенного острова Кипр, а также протест некоторых стран ЕС против членства Турции, замедлили прогресс в трудных отношениях.
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Однако теперь официальные лица ЕС надеются, что новый премьер-министр Турции и новая Еврокомиссия в Брюсселе означают новый старт, который станет фундаментом для постоянных переговоров на высшем уровне для обсуждения общих стратегических интересов.
Визит представителей ЕС последует спустя неделю после поездки в Турцию президента России Владимира Путина, в ходе которого Москва объявила о сворачивании проекта "Южный поток" и назвала Турцию своим лучшим партнером в альтернативном проекте нефтепровода.
Чиновники ЕС во время визита в Турцию намерены поговорить о более близком сотрудничестве в борьбе против боевиков "Исламского государства" и других экстремистских групп, в частности о том, как обрезать боевикам пути финансирования и остановить поток иностранных боевиков.
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Представители ЕС встретятся с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, премьер-министром Ахметом Давутоглу и посетят лагерь беженцев. Они также объявят об увеличении объема помощи ЕС Турции для содержания многотысячные потоки беженцев из Сирии и Ирака.