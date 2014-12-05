Министр обороны: Франция может никогда не передать "Мистрали" России
11:27, 05 декабря 2014Мир
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Франция может никогда не передать "Мистраля" России.
REUTERS
Об этом заявил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Figaro. "Мы можем их никогда и не передать. И Россия знает об этой ситуации", - отметил он.
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Жан-Ив Ле Дриан также отметил невозможность передачи кораблей в нынешних условиях.
"Передача ("Мистралей" - Ред.) не может рассматриваться в тех стрессовых условиях, в которых мы сегодня находимся", - отметил министр обороны Франции.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия подготовила все документы для подачи в суд на Францию, если вертолетоносцы "Мистраль" не будет поставлены по контракту.
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