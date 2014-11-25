Россия пригрозила Франции судом за отказ передавать "Мистрали"
Россия намерена подать в суд из-за того, что Франция отложила перечу вертолетоносца "Мистраль", если корабль не будет поставлен.
Об этом заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов, передает ТАСС.
"Россия будет действовать в соответствии с буквой контракта. Если не отдадут, будем судиться и выставлять штрафные санкции. Поведение российской стороны строго регламентировано подписанным контрактом", - заявил Борисов.
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Ранее во вторник пресс-служба Елисейского дворца распространила заявление Франсуа Олланда.
В нем указывается, что Париж в данный момент не может передать Москве первый из двух заказанных российской стороной в 2011 году вертолетоносцев типа "Мистраль" в связи с ситуацией на востоке Украины.
Как сообщили в Елисейском дворце, Олланд "рекомендовал отложить до новых распоряжений изучение запроса о необходимом разрешении на экспорт" корабля "Владивосток".