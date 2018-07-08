Журналисты узнали об 11 тайных встречах спонсора Brexit с послом России

По данным СМИ, правоохранители получили информацию из утечек электронных писем Бэнкса, в которых говорилось о его ранее неизвестных встречах с послом РФ в Лондоне Александром Яковенко.

Бизнесмен Аррон Бэнкс, который был крупнейшим донором кампании за выход Британии из ЕС, встречался с послом России Александром Яковенко не менее 11 раз.

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Об этом пишет The Guardian.

Встречи состоялись перед референдумом о Brexit и в течение двух месяцев после него, говорится в материале. Отмечается, что посольство РФ предлагало еще четыре встречи, но неизвестно, состоялись ли они, передает "Европейская правда".

По данным СМИ, правоохранители получили информацию из утечек электронных писем Бэнкса, в которых говорилось о его ранее неизвестных встречах с послом РФ в Лондоне Александром Яковенко.

Письма говорят о том, что Бэнксу во время кампании за Brexit якобы предложили три соглашения, связанные с российским бизнесом.

В последние годы Бэнкс уверял, что встреча с послом была только одна, "во время ланча с выпивкой", однако впоследствии признал четыре встречи. Бэнкс никак не прокомментировал данные об 11 встречах.

Ранее Бэнкс также признал, что передал послу РФ в Лондоне телефонный номер команды Дональда Трампа после его победы на выборах в США.