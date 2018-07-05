В Турции могут досрочно отменить чрезвычайное положение

Режим чрезвычайного положения, введенный два года назад, уже на следующей неделе может быть отменен новым парламентом страны, заявил премьер-министр Турции Бенали Йылдырым.

В Турции в ближайшее время могут отменить введенный почти два года назад режим чрезвычайного положения (ЧП).

Новый парламент страны может приступить к работе 9 июля и отменить ЧП, заявил премьер-министр Бинали Йылдырым агентству Anadolu в четверг, 5 июля, сообщает DW.

Срок режима чрезвычайного положения в стране истекает 19 июля. Кроме того, Йылдырым ожидает принятия антитеррористических декретов, которые будут действовать после отмены ЧП.

Читайте такжеПравительство Турции передало исполнительные полномочия президенту

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел ЧП 15 июля 2016 года после неудавшегося путча. В апреле нынешнего года чрезвычайное положение было продлено в седьмой раз подряд. По данным ООН, за этот период по подозрению в поддержке путча были арестованы почти 160 тысяч человек, своих постов лишились около 152 тысяч госслужащих.

Прошедшие 24 июня президентские и парламентские выборызакончились победой правившего президента Эрдогана. Этими выборами был завершен переход к президентской форме правления, которая значительно расширила полномочия Эрдогана. Теперь он сможет выпускать декреты, имеющие силу законов. Пост премьер-министра упраздняется.

Эрдоган будет приведен к присяге 9 июля. По словам его пресс-секретаря, в тот же день он представит новый кабинет министров, который и будет возглавлять.