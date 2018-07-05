В Новой Зеландии учуяли «экзистенциальную угрозу» от веганського бургера

Синтетический сэндвич разозлил даже премьер-министра страны.

Веганский бургер с фальшивой кровью обвинили в том, что он представляет «угрозу для самого существования» индустрии производства говядины в Новой Зеландии на фоне распространения использования искусственного мяса.

«Невероятный бургер», который подают на борту самолетов национального перевозчика Air New Zealand, вызвал возмущение даже действующего премьер-министра страны Уинстона Питерса. Он заявил, что «категорически против фальшивой говядины». При этом, по его словам, авиакомпания должна начать подавать пассажирам продукты с настоящим животным мясом, пишет The Guardian.

Пресс-секретарь Министерства по вопросам первоочередных видов промышленности Новой Зеландии Марк Паттерсон выпустил пресс-релиз, в котором предостерег, что бургеры без мяса животных могут представлять «экзистенциальную угрозу для второго в Новой Зеландии крупнейшего источника доходов от экспорта». Кроме того, такой сэндвич – это «пощечина» для сектора производства красного мяса в стране, который оценивается в 9 миллиардов новозеландских долларов.

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«У нас Air New Zealand активно продвигает синтетические протеины, которые содержат генетически модифицированные компоненты. Это плохой пример работы новозеландской корпорации для общего блага», - говорится в заявлении.

В свою очередь, авиакомпания заняла оборонительную позицию, отказавшись извиняться. Она заявила, что каждый год тратит миллионы долларов на покупку новозеландской говядины и баранины. А веганский бургер никоим образом не представляет угрозу для производства красного мяса в стране.