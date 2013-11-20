Норвежскую армию переведут на вегетарианскую диету

"Это мера для защиты нашего климата. Идея заключается в том, чтобы употреблять пищу, которая не вредит окружающей среде", — сказал агентству представитель командования Эйстейн Кварвинг, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Он пояснил, что в этот день военнослужащие будут есть вегетарианскую пищу, так как при ее производстве наносится меньший вред экологии.

Постным в норвежских войсках объявлен понедельник. Командование рассчитывает таким образом экономить до 150 тонн мяса ежегодно.

"Дело не в том, что мы экономим деньги. Мы стараемся проявлять большее внимание нашему климату и экологической безопасности, а также стать здоровее", — добавил Кварвинг.

Согласно данным исследования одной из норвежских организаций, ведущих кампанию по пропаганде вегетарианства, за свою жизнь среднестатистический гражданин страны съедает 1,147 тысячи цыплят, 22 овцы, шесть коров и чуть больше двух с половиной оленей. Активисты данного движения призывают всех сограждан последовать примеру армии и отказаться от мяса по понедельникам. По данным ООН, доля скотоводческих хозяйств в глобальной эмиссии парниковых газов составляет около 18%.