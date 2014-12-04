Путин о соглашении Украины с ЕС: Россию просто послали подальше

Президент России Владимир Путин заявил, что соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом нельзя было заключать, не учитывая позицию Москвы. Об этом он сказал, оглашая послание Федеральному Собранию, передает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

«В случае с соглашением об ассоциации Украины с ЕС вообще не было никакого диалога. Нам было сказано, что это, мол, не ваше дело, если говорить по-простому, по-народному, просто послали подальше», — подчеркнул Путин.

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По его словам, все доводы Москвы, в том числе о том, что Россия и Украина являются членами зоны свободной торговли СНГ, «никто не хотел не только рассматривать, но даже слушать».

«Хорошо, если вы не желаете вести с нами диалог, то мы вынуждены будем защищать наши законные интересы в одностороннем порядке, и не будем платить за ошибочную, на наш взгляд, политику», — отметил он. Президент напомнил, что, несмотря на подписание и ратификацию договора об ассоциации Украины и ЕС, отложено применение его торгово-экономического раздела.

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«Значит, в целом мы были правы. И спрашивается, ради чего все это было сделано в Украине? Ради чего совершили госпереворот, стреляли и до сих пор стреляют и убивают людей, по сути, разрушили экономику, финансы и социальную сферу, разорили страну?» — заявил Путин.