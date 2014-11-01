Сегодня начинает частично работать Соглашение об ассоциации Украины и ЕС

С 1 ноября 2014 года вступает в силу частичное применение Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

При этом экономическая часть соглашения, касающаяся зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом, отложена до конца 2015 года. Тем не менее, ЕС в одностороннем порядке продлил для Украины еще на год автономные торговые преференции.

Парламентская коалиция, создаваемая по итогам прошедших 26 октября внеочередных выборов в Верховную Раду, должна обеспечить условия для свободной международной торговли и снятия непрямых технических барьеров для реализации украинской продукции в странах Европейского Союза.

Вчера, 31 октября, Президент Украины Петр Порошенко и лидеры Евросоюза Герман ван Ромпей и Жозе Мануэль Баррозу обнародовали совместное заявление, в котором поприветствовали начало временного применения важных частей Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС с 1 ноября 2014 года.

«Это соответствует стремлениям украинского народа, который засвидетельствовал свою поддержку тесным отношениям с Европейским Союзом, в том числе совсем недавно во время парламентских выборов 26 октября», - отмечается в заявлении.

Президенты Украины, Европейского совета и Еврокомиссии уверены, что Соглашение об ассоциации станет ключевым инструментом реализации при поддержке ЕС необходимых реформ в Украине в течение следующих лет.

«Временное применение будет охватывать такие важные сферы, как верховенство права, борьба с преступностью и коррупцией, а также усиленное секторальное сотрудничество», - говорится в заявлении.

Читайте такжеСовет ЕС окончательно продлил торговые преференции УкраинеПодчеркивается, что инаугурационное заседание Совета ассоциации, которое определит приоритеты и начнет процесс мониторинга имплементации соглашения, состоится до конца текущего года.

Авторы заявления также приветствуют продление срока действия автономных торговых преференций ЕС для Украины до конца 2015 года и подтверждают важность надлежащей подготовки к временного применения торговых положений соглашения с 1 января 2016 года.

Президенты Украины, Европейского совета и Еврокомиссии выразили надежду на скорейшее завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом всеми государствами-членами ЕС в соответствии с национальными процедурами.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада синхронно с Европарламентом ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, включая создание зоны свободной торговли.

О том, что зона свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с 2016 года, а не с 1 ноября этого года, стало известно 12 сентября после консультаций представителей Еврокомиссии, Украины и России. Тогда стороны договорились отложить до 31 декабря 2015 года введения в действие зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, а также о продолжении Евросоюзом тарифных преференций для украинских товаров.

19 сентября Еврокомиссия внесла на рассмотрение Совета ЕС и Европарламента предложения относительно отсрочки временного применения Соглашения об ассоциации в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Этим предложением ЕП и ЕС должны утвердить решение, которым преференции будут продлены до 31 декабря 2015 года.

Совет ЕС 29 сентября одобрил продолжение преференций в торговле с Украиной до 31 декабря 2015 года.

Европарламент 23 октября поддержал продление торговых преференций для Украины.

24 октября Совет ЕС принял постановление, которым окончательно продлил односторонние торговые преференции для Украины до конца 2015 года.