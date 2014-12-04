Кадыров считает, что боевики планировали теракты на День Конституции

Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"Боевики планировали совершить в Грозном крупные теракты в День Конституции 12 декабря", — сообщает радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на Кадырова.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, боевики укрылись в Доме печати в центре Грозного после того, как полиция попыталась задержать их машину, в результате чего трое силовиков были убиты.

Кадыров отмечал, что боевики были переодеты в форму полицейских; всего было уничтожено семеро из них, спецоперация продолжается. В центре города введен режим контртеррористической операции.