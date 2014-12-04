Кадыров считает, что боевики планировали теракты на День Конституции
08:56, 04 декабря 2014Мир
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Вооруженные люди, ликвидированные в четверг в столице Чечни, планировали теракты на День Конституции.
Кадыров считает, что боевики планировали теракты 12 декабря / fedpress.ru
Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
"Боевики планировали совершить в Грозном крупные теракты в День Конституции 12 декабря", — сообщает радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на Кадырова.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, боевики укрылись в Доме печати в центре Грозного после того, как полиция попыталась задержать их машину, в результате чего трое силовиков были убиты.
Кадыров отмечал, что боевики были переодеты в форму полицейских; всего было уничтожено семеро из них, спецоперация продолжается. В центре города введен режим контртеррористической операции.
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