В центре Грозного ввели режим "контртеррористической операции"

Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет, пишет РИА Новости

"По указанию руководителя оперативного штаба НАК в центе города Грозного введен правовой режим контртеррористической операции", — говорится в сообщении.

Правовой режим КТО предполагает ряд мер, в том числе усиление охраны общественного порядка; проверку документов у всех находящихся в обозначенной местности людей, а в случае отсутствия нужных бумаг — препровождение их в отделы полиции или другие компетентные органы для установления личности; отбуксировку с территории транспортных средств; возможность блокирования сотовой связи на территории и так далее.

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Как сообщал УНИАН, около часа ночи группа неизвестных в Грозном совершила нападение на пост ДПС. Затем злоумышленники проникли в Дом печати.

К месту происшествия стянуты силы и средства подразделений ФСБ, МВД и МЧС. Дом печати заблокирован. Также национальный антитеррористический комитет сообщает о потерях среди правоохранителей.