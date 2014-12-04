В центре Грозного ввели режим "контртеррористической операции"
Национальный антитеррористический комитет России подтвердил информацию о том, что в центре Грозного введен режим "контртеррористической операции".
Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет, пишет РИА Новости
"По указанию руководителя оперативного штаба НАК в центе города Грозного введен правовой режим контртеррористической операции", — говорится в сообщении.
Правовой режим КТО предполагает ряд мер, в том числе усиление охраны общественного порядка; проверку документов у всех находящихся в обозначенной местности людей, а в случае отсутствия нужных бумаг — препровождение их в отделы полиции или другие компетентные органы для установления личности; отбуксировку с территории транспортных средств; возможность блокирования сотовой связи на территории и так далее.
Читайте такжеТеррористы в Грозном убили трех полицейских - МВД
Как сообщал УНИАН, около часа ночи группа неизвестных в Грозном совершила нападение на пост ДПС. Затем злоумышленники проникли в Дом печати.
К месту происшествия стянуты силы и средства подразделений ФСБ, МВД и МЧС. Дом печати заблокирован. Также национальный антитеррористический комитет сообщает о потерях среди правоохранителей.