В школе в центре Грозного заблокировали вооруженных людей, в Доме печати начался пожар
08:10, 04 декабря 2014Мир
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Контртеррористическая операция в Грозном продолжается.
Взрыв в Грозном / twitter.com
Несколько боевиков блокированы в школе в центре Грозного, где проходит операция по нейтрализации участников НВФ, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов города.
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"Несколько боевиков блокированы в школе №20 в центре Грозного, недалеко от Дома печати", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время верхние этажи Дома печати горят, спецоперация продолжается.
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