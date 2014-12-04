В школе в центре Грозного заблокировали вооруженных людей, в Доме печати начался пожар

Несколько боевиков блокированы в школе в центре Грозного, где проходит операция по нейтрализации участников НВФ, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов города.

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"Несколько боевиков блокированы в школе №20 в центре Грозного, недалеко от Дома печати", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время верхние этажи Дома печати горят, спецоперация продолжается.