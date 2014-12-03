Литовская полиция обыскивает две школы из-за поездки учащихся в военизированные лагеря РФ

Литовская полиция проводит обыски в двух русских школах Вильнюса - гимназии имени Василия Качалова и средней школе имени Софьи Ковалевской - после поездок школьников в военизированные лагеря на территории России. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на Delfi.lt.

По словам главного прокурора Вильнюсской окружной прокуратуры Рамутиса Янцявичюса, обвинения пока никому не предъявлены, задержанных нет. Представитель Департамента госбезопасности Литвы комментировать обыски отказался.

Главный прокурор отдела особо тяжких преступлений при Вильнюсской окружной прокуратуре Рита Алюконене подтвердила факт обысков и отметила, что они продлятся весь день. "Все комментарии были бы преждевременные, мы не хотим, чтобы был нанесен вред", - отметила Алюконене.

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Заместитель директора гимназии Василия Качалова Данута Яблонская об обыске узнала от журналистов. "Во-первых, я даже не знаю, что у нас обыск, потому что нас даже не поставили в известность... Учебный процесс частично нарушен. Как-то мы выкрутились", - сказала она.

Еще в октябре сообщалось, что Литва проверит прошедших российские военные сборы школьников на госизмену, а также учителей русских школ, организовавших поездки учеников в российские лагеря. Дело завели после того, как группа из десяти школьников русскоязычной гимназии имени Софьи Ковалевской в Вильнюсе летом приняла участие в сборе военно-спортивных организаций и кадетских корпусов "Союз". Литовские власти были возмущены поездкой школьников, сравнив ее со взращиванием "пятой колонны" в Литве.

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"Союз" спонсируется Минобороны РФ. В 2014 году мероприятие проходило в Киргизии на озере Иссык-Куль с 18 по 28 августа 2014 года. Участники военного лагеря участвовали в различных соревнованиях, которые состояли из индивидуальных, военно-прикладных и тактико-специальных состязаний. На сборах, помимо российских и литовских представителей, были люди из Беларуси, Молдовы, Приднестровья, Украины, Латвии и Эстонии.