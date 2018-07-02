Маршал воздушных сил Британии сменил чешского генерала на посту главы военного комитета НАТО

29 июня завершился срок полномочий чешского генерала Павела на этом посту.

Военный комитет НАТО возглавил маршал воздушных сил из Великобритании сэр Стюарт Пич. Об этом говорится в сообщении на сайте Альянса.

29 июня завершился срок полномочий чешского генерала Петра Павела в должности председателя Военного комитета НАТО.

"Как председатель Военного комитета я буду давать советы по военным вопросам для Североатлантического совета и буду обеспечивать, чтобы Альянс продолжал адаптироваться и укреплял оборону в условиях меняющегося характера угроз нашей безопасности", - заявил Пич. Его избрали на должность еще в сентябре минувшего года.

Читайте такжеСтолтенберг о встрече Трампа и Путина: НАТО не хочет изолировать Россию

Справка УНИАН. Военный комитет - высший военный орган НАТО, который является основным источником военных консультаций для Североатлантического совета по военной политике и стратегии. Комитет несет ответственность за перевод политических решений, которые принимает Североатлантический совет, на военное направление. Именно этот комитет разрабатывает мероприятия, которые считаются необходимыми для обороны Альянса, и принимает решения относительно военных действий. Он также разрабатывает стратегическую политику и концепции, и готовит ежегодную долгосрочную оценку сил и возможностей стран и регионов, которые угрожают интересам НАТО. Военный комитет состоит из старших офицеров (как правило, 3-звездочных генералов или адмиралов) из стран НАТО, которые являются постоянными военными представителями своих стран в НАТО. Таким образом, они представляют начальников генеральных штабов своих стран.

Как сообщал УНИАН, ранее Пич заявил, что Россия способна повредить линии связи, которые проходят по дну морей и океанов, и отрезать другие страны от интернета.