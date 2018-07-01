Россияне вышли на митинги против повышения пенсионного возраста (фото, видео)
В нескольких российских городах сегодня состоялись акции против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками Алексея Навального, а также КПРФ и партией «Справедливая Россия».
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Как сообщает «Команда Навального» в соцсети Вконтакте, протестные акции прошли, в частности, в Иркутске, Омске, Владивостоке, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Митинги были согласованы в нескольких десятках городов РФ.
В соцсетях можно найти информацию о проведении акций в Оренбурге, Челябинске, Брянске, Томске, Краснодаре и прочих российских городах.
Как вы отлично знаете из государственных СМИ, Навальный выводит на митинги одних школьников, и только в крупных городах.— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 1 июля 2018 г.
А это сейчас город Кувандык (население 24000), Оренбургская область. Школьники Навального. pic.twitter.com/8PhxeeQxHQ
Несмотря на ужасный звук и жалкую сцену, которую организовали нам заявители, людей просто невероятное количество pic.twitter.com/aRduV0jJLl— Штаб Навального в Омске (@teamnavalny_om) 1 июля 2018 г.
Протесты не затронули крупнейшие российские города, в которых проводится Чемпионат мира по футболу. Тем не менее, на Красной площади в Москве провел одиночный «голый» пикет житель Ростова-на-Дону Вячеслав Шумский.
Митинг против повышения пенсионного возраста в Томске https://t.co/MQvvU0XW8Spic.twitter.com/sFb5E1DMBN— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 1 июля 2018 г.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ готовит предложения о повышении пенсионного возраста до 63 или 65 лет для обоих полов.
По данным Минэкономразвития, в результате демографических волн Россия в ближайшие годы будет терять по 200-300 тысяч экономически активного населения ежегодно.