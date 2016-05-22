В России отметили неизбежность повышения пенсионного возраста

Минэкономразвития РФ готовит предложения о повышении пенсионного возраста до 63 или 65 лет для обоих полов, сообщает Прайм со ссылкой на доклад главы российского МЭР Алексея Улюкаева.

"Как следует из текста доклада, министерство считает повышение пенсионного возраста необходимой мерой "не столько с точки зрения сбалансированности пенсионной системы, сколько для продления периода продуктивной жизни будущих пенсионеров и снижения дефицита трудовых ресурсов на рынке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в российском ведомстве уверены, что ощутимый вклад в повышение потенциального роста экономики страны можно добиться лишь при условии снижения естественного уровня безработицы до 4-4,5%. В настоящее время Минэкономразвития ожидает уровень безработицы по итогам года на уровне 5,8%.

Также министерство считает необходимым совершенствовать механизмы трудовой миграции и проводить более активную политику в области занятости.

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"По данным Минэкономразвития, в результате демографических волн Россия в ближайшие годы будет терять по 200-300 тысяч экономически активного населения ежегодно. Данная тенденция переломится только в середине двадцатых годов", - резюмирует издание.