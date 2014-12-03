Соцсети отреагировали на падение рубля и цен на нефть шутками и карикатурами (фото)
12:35, 03 декабря 2014Мир
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Параллельно с падением курса российского рубля и цен на нефть соцсетями прокатилась волна шуток и карикатур.
Рубль стабильно падает / cbr.ru
Следят за экономическими пертурбациями как украинские, так и российские пользователи.
По последним данным, на московской бирже курс доллара вырос на 91 копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и составила 54,76 рубля, курс евро прибавил 1,15 рубля и достиг отметки 67,8 рубля
Официальный курс рубля к евро 3 декабря составляет 67,27, к доллару - 54,38, пишет Лента.ру.
пока пил кофе утром - #рубль вырос с 52 до 54. иду еще выпью, а потом с сигаретой проведу эксперимент #украина#львовpic.twitter.com/SN3nbGsK6M
- Vitaliy Куликов (@vitaliykulikov) December 3, 2014
Круговорот рубля в природе #рубль#КрымНаш@RussianRUBpic.twitter.com/TX4rht47Di
- Stasys Vidugiris (@Vidugiris) November 29, 2014
#Рубль падает, цены растут. Обвал ждут к февралю http://t.co/dfRsR968gEpic.twitter.com/K4yHDWS6VE
- Ura.ru (@ura_ru) December 3, 2014
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