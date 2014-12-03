Соцсети отреагировали на падение рубля и цен на нефть шутками и карикатурами (фото)

Следят за экономическими пертурбациями как украинские, так и российские пользователи.

По последним данным, на московской бирже курс доллара вырос на 91 копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и составила 54,76 рубля, курс евро прибавил 1,15 рубля и достиг отметки 67,8 рубля

Официальный курс рубля к евро 3 декабря составляет 67,27, к доллару - 54,38, пишет Лента.ру.