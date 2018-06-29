Мэром Амстердама впервые станет женщина

Для вступления нового мэра в должность его кандидатуру должны одобрить правительство и принять король Виллем-Александр.

Городской совет Амстердама принял решение о назначении 52-летней Фемке Халсемы на пост мэра города.

Об этом сообщает Европравда со ссылкой на ВВС.

В то время как мэрами большинства городов в Нидерландах являются женщины, в Амстердаме и Роттердаме никогда не было женщины-мэра. Должность мэра в Амстердаме появилась в 1343 году.

Читайте такжеВ Испании назвали состав нового правительства: большинство должностей впервые получили женщины

Для вступления Халсемы на должность ее кандидатуру должно одобрить правительство и принять король Виллем-Александр, однако эта процедура считается формальностью.

Ранее политик была лидером левой партии GroenLinks.

Халсему номинировали после того, как 45 влиятельных жительниц Амстердама опубликовали открытое письмо, в котором выражали протест против гендерной дискриминации.

Они заявили, что для столицы, которая считает себя эмансипированной, мультикультурной, гендерно-нейтральной и прогрессивной, не назначить мэром женщину "было бы тревожно".

Ранее УНИАН сообщал, что впервые в истории Италии председателем верхней палаты итальянского парламента избрана Мария Элизабетта Альберте Казеллати.